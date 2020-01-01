Папка на 2-х кольцах Berlingo "Instinct", 35мм, 700мкм, лаванда
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Код товара: 103932
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
90₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип
- папка
- Цвет
- фиолетовый
- Формат
- A4
- Материал
- пластик
- Размер
- 305*250
- Количество в упаковке, шт
- 1
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