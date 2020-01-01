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Лотки и папки для бумаг
Папка-регистратор Berlingo "Mega Top", 50мм, бумвинил, с карм. на корешке,нижн. метал. кант, зеленая

Папка-регистратор Berlingo "Mega Top", 50мм, бумвинил, с карм. на корешке,нижн. метал. кант, зеленая

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Папка-регистратор Berlingo "Mega Top", 50мм, бумвинил, с карм. на корешке,нижн. метал. кант, зеленая
Папка-регистратор Berlingo "Mega Top", 50мм, бумвинил, с карм. на корешке,нижн. метал. кант, зеленая
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 102455
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
215₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
папка
Вид папки
регистратор
Цвет
зеленый
Материал
картон
Размер
320*290*50 мм
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215₽

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мало
мало
215₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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