Калькулятор настольный Citizen SDC-888TIIGE, 12 разр., двойное питание, 158*203*31мм, черн/золото
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Код товара: 93836
Производитель: Citizen
Гарантия: Нет
мало
мало
1 720₽
1 950₽
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Характеристики
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- Назначение
- бухгалтерский
- Конструкция
- настольный
- Цвет
- черный
- Форма
- квадрат
- Материал
- пластик
- Питание
- батарейки, солнечная панель
- Размер
- 158*203*31 мм
- Особенности
- автоматическое отключение питания, квадратный корень, клавиша "00", округление, смена знака
- Количество разрядов
- 12
- Количество строк дисплея
- 1
- Дополнительно
- Гарантия производителя 5 лет
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