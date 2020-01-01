Книга "Как привести дела в порядок" | Дэвид Аллен
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Код товара: 106363
Производитель: Прочее
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мало
1 130₽
13
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2020
- Возрастные ограничения
- 18+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Аллен Дэвид
- Количество страниц
- 416
- Описание
- Дэвид Аллен написал эту книгу, чтобы вы могли стать более эффективным в делах и при этом имели возможность расслабиться, когда нужно. Поставив рутину на автопилот, вы обретете свободу действий.
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