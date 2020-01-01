Книга "Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни" | Абдулманап Нурмагомедов, Игорь Рыбаков
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Код товара: 106116
Производитель: АСТ(издательство)
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- отечественная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Рыбаков Игорь, Нурмагомедов Абдулманап
- Количество страниц
- 256
- Описание
- За великими чемпионами всегда стоят те, кто их воспитал. Эти люди нечасто оказываются в свете софитов, потому что не стремятся туда попасть. Но именно они и влияют на становление кумиров миллионов. Их вклад — на самом глубинном уровне.
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