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Книга "Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни" | Абдулманап Нурмагомедов, Игорь Рыбаков

Книга "Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни" | Абдулманап Нурмагомедов, Игорь Рыбаков

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Книга "Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни" | Абдулманап Нурмагомедов, Игорь Рыбаков
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Код товара: 106116
Производитель: АСТ(издательство)
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750₽
9
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Характеристики
Жанры/тематика
психология
Год выпуска
2019
Возрастные ограничения
16+
Происхождение книги
отечественная литература
Обложка
твердая
Автор
Рыбаков Игорь, Нурмагомедов Абдулманап
Количество страниц
256
Описание
За великими чемпионами всегда стоят те, кто их воспитал. Эти люди нечасто оказываются в свете софитов, потому что не стремятся туда попасть. Но именно они и влияют на становление кумиров миллионов. Их вклад — на самом глубинном уровне.
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мало
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750₽
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа