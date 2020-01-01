Книга "Самый богатый человек в Вавилоне" | Джордж Клейсон (красн. обл., мягк. пер.)
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Код товара: 105499
Производитель: Попурри
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 16+
- Обложка
- мягкая
- Автор
- Клейсон Джорж Самюэль
- Количество страниц
- 160
- Описание
- Автор этой книги уверен: чтобы исполнить все свои замыслы и желания, Вы прежде всего должны добиться успеха в денежных вопросах, используя принципы управления личными финансами, изложенные на ее страницах.
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