Книга "Думай и богатей!" | Хилл Наполеон
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Код товара: 104829
Производитель: АСТ(издательство)
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2015
- Возрастные ограничения
- 18+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Автор
- Наполеон Хилл
- Количество страниц
- 383
- Описание
- Пожалуй, самая значимая и авторитетная книга в мире — руководство по обретению успеха, богатства, жизненной энергии преодоления и целеустремленности. На протяжении 70 лет "ДУМАЙ И БОГАТЕЙ!" считается классическим учебником по созданию богатства.
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