Книга "Между надо и хочу" | Эль Луна
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Код товара: 104413
Производитель: МИФ(издательство)
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мало
630₽
7
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 12+
- Обложка
- твердая
- Автор
- Эль Луна
- Количество страниц
- 176
- Описание
- Кто из нас не задавался вопросом: "Как мне найти свое истинное призвание?" Эль Луна характеризует его как перекресток между "надо" и "хочу". "Надо" - это то, что мы должны делать, как нам кажется, или что от нас ожидают другие. "Хочу" - то, о чем мы мечтаем в глубине души.
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