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Книга "НЕ ТУПИ" | Джен Синсеро

Книга "НЕ ТУПИ" | Джен Синсеро

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Книга "НЕ ТУПИ" | Джен Синсеро
Книга "НЕ ТУПИ" | Джен Синсеро
Книга "НЕ ТУПИ" | Джен Синсеро
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Код товара: 104402
Производитель: Бомбора
7
дней
14
часов
СКИДКИ
2023
приятные мелочи
В наличии
В наличии
570₽
6
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Характеристики
Жанры/тематика
психология
Год выпуска
2020
Возрастные ограничения
16+
Происхождение книги
зарубежная литература
Обложка
твердая
Автор
Синсеро Джен
Количество страниц
208
Описание
Эта книга - ваш личный тренер. Каждый день она будет поднимать боевой дух и заряжать на успех. "Успех - это способ существования, постоянной адаптации и роста!"-таков боевой клич автора.
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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  • Наличными при получении

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