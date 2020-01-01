Книга "Не работайте с мудаками" | Роберт Саттон
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Код товара: 104395
Производитель: МИФ(издательство)
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840₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2020
- Возрастные ограничения
- 18+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Саттон Роберт
- Количество страниц
- 208
- Описание
- Книга расскажет, как общаться с людьми, которые мешают продуктивной работе.
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