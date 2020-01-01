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Психология и саморазвитие
Книга "45 татуировок личности" | Комбат

Книга "45 татуировок личности" | Комбат

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Книга "45 татуировок личности" | Комбат
Книга "45 татуировок личности" | Комбат
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Код товара: 104373
Производитель: МИФ(издательство)
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880₽
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Характеристики
Жанры/тематика
психология
Год выпуска
2019
Возрастные ограничения
16+
Происхождение книги
отечественная литература
Обложка
твердая
Автор
Батырев Максим Валерьевич
Количество страниц
320
Описание
В этой книге описаны главные «татуировки», которые сформировали автора как выдающуюся личность и помогли ему достичь успехов в профессиональной сфере – менеджменте.Максим Батырев делится с читателями принципами, которые помогли ему стать сильнее и добиться поставленных целей.
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