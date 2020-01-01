Книга "НЕ НОЙ" | Джен Синсеро
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Код товара: 104359
Производитель: Бомбора
В наличии
В наличии
570₽
6
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Синсеро Джен
- Количество страниц
- 304
- Описание
- Книга - это квинтэссенция методик и стратегий по перенастройке финансового мышления. Она не только снимает психологические блоки на пути к достойному доходу, но и отвешивает энергетический пинок, который придает сил для достижения самых смелых целей.
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