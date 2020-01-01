Книга "Сила воли" | Келли Макгонигал
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Код товара: 104356
Производитель: МИФ(издательство)
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2020
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Макгонигал Келли
- Количество страниц
- 320
- Описание
- Стэнфордский профессор Келли Макгонигал, обобщив результаты новейших исследований, объясняет, как заменить вредные привычки полезными, как перестать откладывать дела на последний момент, научиться сосредоточиваться и справляться со стрессом. По методике Макгонигал воспитать в себе силу воли оказывается удивительно легко – и неважно, для чего она вам нужна: похудеть, бросить курить, заняться спортом, перестать проверять почту каждые пять минут или найти новую работу. Вы даже не представляете, насколько недооцениваете свои возможности!
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