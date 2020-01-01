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Книга "Стив Джобс" | Уолтер Айзексон

Книга "Стив Джобс" | Уолтер Айзексон

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Книга "Стив Джобс" | Уолтер Айзексон
Книга "Стив Джобс" | Уолтер Айзексон
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Код товара: 104370
Производитель: Прочее
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840₽
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Характеристики
Жанры/тематика
биография
Год выпуска
2013
Возрастные ограничения
12+
Происхождение книги
зарубежная литература
Обложка
твердая
Автор
Айзексон Уолтер
Количество страниц
688
Описание
В основу этой биографии легли беседы с самим Стивом Джобсом, а также с его родственниками, друзьями, врагами, соперниками и коллегами.Это рассказ о жизни, полной падений и взлетов, о сильном человеке и талантливом бизнесмене.
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