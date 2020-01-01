Книга "Стив Джобс" | Уолтер Айзексон
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Код товара: 104370
Производитель: Прочее
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840₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- биография
- Год выпуска
- 2013
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Айзексон Уолтер
- Количество страниц
- 688
- Описание
- В основу этой биографии легли беседы с самим Стивом Джобсом, а также с его родственниками, друзьями, врагами, соперниками и коллегами.Это рассказ о жизни, полной падений и взлетов, о сильном человеке и талантливом бизнесмене.
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