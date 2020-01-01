Книга "Пёс по имени Мани" | Бодо Шефер
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Код товара: 109365
Производитель: Попурри
В наличии
В наличии
620₽
7
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- детская познавательная и развивающая литература, зарубежные детские книги
- Год выпуска
- 2020
- Обложка
- твердая
- Автор
- Бодо Шефер
- Количество страниц
- 192
- Описание
- Почему дети так быстро учатся и настолько легко схватывают новую информацию? Все очень просто: они делают это с удовольствием и не скованы ложными стереотипами. Пользуясь теми же правилами, вы сможете легко и просто отыскать свой путь к богатству. Трогательная история говорящего лабрадора Мани, который оказался настоящим финансовым гением, в доступной форме открывает перед детьми и взрослыми секреты денег
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