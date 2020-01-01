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Книга "Пёс по имени Мани" | Бодо Шефер

Книга "Пёс по имени Мани" | Бодо Шефер

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Книга "Пёс по имени Мани" | Бодо Шефер
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Код товара: 109365
Производитель: Попурри
0
дней
7
часов
СКИДКИ
2023
приятные мелочи
В наличии
В наличии
620₽
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Характеристики
Жанры/тематика
детская познавательная и развивающая литература, зарубежные детские книги
Год выпуска
2020
Обложка
твердая
Автор
Бодо Шефер
Количество страниц
192
Описание
Почему дети так быстро учатся и настолько легко схватывают новую информацию? Все очень просто: они делают это с удовольствием и не скованы ложными стереотипами. Пользуясь теми же правилами, вы сможете легко и просто отыскать свой путь к богатству. Трогательная история говорящего лабрадора Мани, который оказался настоящим финансовым гением, в доступной форме открывает перед детьми и взрослыми секреты денег
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа