Книга "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" | Ильяхов Максим, Сарычева Людмила
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Код товара: 107504
Производитель: Альпина Паблишер
В наличии
В наличии
840₽
10
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- бизнес и менеджмент
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 18+
- Происхождение книги
- отечественная литература
- Обложка
- мягкая
- Автор
- Ильяхов Максим, Сарычева Людмила
- Количество страниц
- 440
- Описание
- Авторы на конкретных примерах показывают, что такое хорошо и что такое плохо в информационных, рекламных, журналистских и публицистических текстах. Как писать письма, на которые будут отвечать, и рассылки, от которых не будут отписываться.
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