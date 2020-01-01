Книга "Ген директора. 17 правил позитивного менеджмента по-русски" | Владимир Моженков
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Код товара: 106364
Производитель: МИФ(издательство)
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730₽
8
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- бизнес и менеджмент
- Год выпуска
- 2020
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- отечественная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Владимир Моженков
- Количество страниц
- 256
- Описание
- Лучший менеджер Audi в Европе делится своим богатым управленческим опытом
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