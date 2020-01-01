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Книга "Работа в радость" | Деннис Бакке

Книга "Работа в радость" | Деннис Бакке

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Книга "Работа в радость" | Деннис Бакке
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Код товара: 106362
Производитель: МИФ(издательство)
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710₽
8
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Характеристики
Жанры/тематика
экономика
Год выпуска
2017
Возрастные ограничения
12+
Обложка
твердая
Автор
Деннис Бакке
Количество страниц
224
Описание
История компании AES - энергетического гиганта, работающего по бизнес-модели будущего - рассказанная основателем и CEO.
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мало
мало
710₽
8
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1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа