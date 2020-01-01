Книга "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса" | Нассим Николас Талеб

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Книги и канцтовары
Книги
Бизнес и финансы
Книга "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса" | Нассим Николас Талеб

Книга "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса" | Нассим Николас Талеб

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Книга "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса" | Нассим Николас Талеб
Книга "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса" | Нассим Николас Талеб
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 105492
Производитель: Колибри(издательство)
7
дней
13
часов
СКИДКИ
2023
приятные мелочи
В наличии
В наличии
950₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Жанры/тематика
бизнес-роман
Год выпуска
2020
Возрастные ограничения
16+
Происхождение книги
зарубежная литература
Обложка
твердая
Автор
Талеб Нассим Николас
Количество страниц
768
Описание
«Антихрупкость» — книга уникальная: она рассказывает о ключевом свойстве людей, систем и не только, свойстве, у которого до сих пор не было названия. В мире, где царит неопределенность, нельзя желать большего, чем быть антихрупким.
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "45 татуировок продавана". Правила для тех кто продаёт и управляет продажами | Комбат
890₽
Книга "45 татуировок продавана". Правила для тех кто продаёт и управляет продажами | Комбат
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "45 татуировок менеджера" | Комбат
940₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "45 татуировок менеджера" | Комбат
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Черный лебедь" | Нассим Талеб (2-е изд., дополненное)
900₽
Книга "Черный лебедь" | Нассим Талеб (2-е изд., дополненное)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Доставляя счастье" | Тони Шей
770₽
Книга "Доставляя счастье" | Тони Шей
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" | Ильяхов Максим, Сарычева Людмила
840₽
Книга "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" | Ильяхов Максим, Сарычева Людмила
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Правила инвестирования Уоррена Баффетта" | Джереми Миллер
830₽
Книга "Правила инвестирования Уоррена Баффетта" | Джереми Миллер
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира" | Джеффри Лайкер
800₽
Книга "Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира" | Джеффри Лайкер
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками" | Роберт Шиллер
830₽
Книга "Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками" | Роберт Шиллер
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Богатый папа, бедный папа" (интегр.) | Роберт Кийосаки
890₽
Книга "Богатый папа, бедный папа" (интегр.) | Роберт Кийосаки
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов" | Максим Ильяхов
830₽
Книга "Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов" | Максим Ильяхов
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Книга "Никаких правил. Уникальная культура Netflix"| Хастингс Рид, Мейер Эрин
880₽
Книга "Никаких правил. Уникальная культура Netflix"| Хастингс Рид, Мейер Эрин
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Сложные подчиненные. Практика российских руководителей"| Максим Батырев
950₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Сложные подчиненные. Практика российских руководителей"| Максим Батырев
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Усреднение ценности"| Майкл Эдлесон
940₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Усреднение ценности"| Майкл Эдлесон
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "45 татуировок продавана". Правила для тех кто продаёт и управляет продажами | Комбат
Книга "45 татуировок продавана". Правила для тех кто продаёт и управляет продажами | Комбат
890₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "45 татуировок менеджера" | Комбат
Книга "45 татуировок менеджера" | Комбат
940₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Черный лебедь" | Нассим Талеб (2-е изд., дополненное)
Книга "Черный лебедь" | Нассим Талеб (2-е изд., дополненное)
900₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Доставляя счастье" | Тони Шей
Книга "Доставляя счастье" | Тони Шей
770₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" | Ильяхов Максим, Сарычева Людмила
Книга "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" | Ильяхов Максим, Сарычева Людмила
840₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Правила инвестирования Уоррена Баффетта" | Джереми Миллер
Книга "Правила инвестирования Уоррена Баффетта" | Джереми Миллер
830₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
950₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа