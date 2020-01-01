Книга "Черный лебедь" | Нассим Талеб (2-е изд., дополненное)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 104378
Производитель: Прочее
В наличии
В наличии
900₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Жанры/тематика
- финансы
- Год выпуска
- 2016
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Нассим Талеб
- Количество страниц
- 736
- Описание
- Это размышления очень незаурядного человека о жизни и о том, как найти в ней свое место. В написанном им позже эссе-постскриптуме "О секретах устойчивости" Талеб дает остроумный отпор тем экономистам-ортодоксам, которые приняли созданное им антиучение в штыки.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "СПИН-продажи" | Нил Рекхэм
730₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "SCRUM Революционный метод управления проектами" | Джефф Сазерленд
750₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "36 стратагем для менеджеров" | Харро фон Зенгер
750₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "45 татуировок продавана". Правила для тех кто продаёт и управляет продажами | Комбат
890₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "45 татуировок менеджера" | Комбат
940₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Книга "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса" | Нассим Николас Талеб
950₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.