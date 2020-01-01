Книга "36 стратагем для менеджеров" | Харро фон Зенгер
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Код товара: 104360
Производитель: Прочее
31 декабря
31 декабря
750₽
9
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- бизнес и менеджмент
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Зенгер Харро
- Количество страниц
- 224
- Описание
- Эта книга посвящена малоизвестной российскому читателю теме – искусству хитрости, которое родилось и много веков культивируется в Китае, оставаясь тайной за семью печатями для европейцев. Ее автор – известный китаевед, ведущий западный исследователь «философии войны» и системы стратагем – представляет этот удивительный материал в интерпретации для менеджеров.
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