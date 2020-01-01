Ежедневник недатированный, A5, 160л., балакрон, OfficeSpace "Ariane", черный
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Код товара: 86088
Производитель: OfficeSpace
Гарантия: Нет
мало
мало
280₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Материал обложки
- балакрон
- Количество листов
- 160
- Формат
- A5
- Цвет обложки
- черный
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