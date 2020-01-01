Ежедневник недатир. A5, 136л., кожзам, Berlingo "Radiance", голубой/зеленый градиент
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Код товара: 101268
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
320₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Материал обложки
- искусственная кожа
- Количество листов
- 136
- Формат
- A5
- Цвет обложки
- зеленый, синий
- Размер
- 143*210
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