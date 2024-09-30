Игровая приставка Nintendo Switch Lite
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 121980
Производитель: Nintendo
Гарантия: 14 дней от магазина
16 950₽
166
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
104
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Игровая приставка Nintendo Switch Lite
16 950₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Игровая приставка Nintendo Switch Lite
16 950₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Игровая приставка Nintendo Switch Lite
16 950₽
Игровая приставка Nintendo Switch Lite
16 950₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- портативная
- Модель игровой приставки
- Nintendo Switch Lite
- Цвет
- желтый
- Экран
- 5.5", 1280x720 пикс.
- Поддержка 4K UHD
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.