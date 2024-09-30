Игра для Nintendo Switch The Legend of Zelda: Breath of the Wild
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5 250₽
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- Nintendo Switch
- Жанр
- Adventure/приключение
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 12+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- одиночный
- Описание
- Игра "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Nintendo Switch) открывает для вас мир беспрецедентного масштаба, именуемый Хайрулом. На вашем пути к достижению главной цели встретится множество святилищ с сотней различных головоломок.
- Год выхода
- 2017
- Состав издания
- без дополнения
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