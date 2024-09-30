Игра на XBox One FIFA 20 [Xbox One, русская версия]
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Код товара: 94582
Производитель: Electronic Arts
1 500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Способы оплаты
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- Xbox One
- Жанр
- Sport/спорт
- Возрастное ограничение
- 0+
- Количество игроков
- до 4
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