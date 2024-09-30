Игра для Xbox Series X Battlefield 2042
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Код товара: 162067
Производитель: Electronic Arts
-46%
2 950₽
5 490₽
В магазинах:
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- Xbox Series X
- Жанр
- Action/экшен, Shooter/шутер
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Описание
- После экскурсии на поля сражений Первой и Второй мировой войны сериал Battlefield возвращается к более привычному для множества фанатов серии сеттингу. В Battlefield 2042 ты отправишься в самую гущу баталий в недалёком будущем, где человечество бьётся за ресурсы в разных уголках мира.
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