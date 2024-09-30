Игра для PlayStation 4 Crash Team Racing Nitro-Fueled
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Код товара: 89983
Производитель: Activision
3 950₽
47
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Характеристики
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- Язык
- Английская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Racing/гонки
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 6+
- Количество игроков
- до 8
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- кооператив, мультиплеер, одиночный
- Описание
- Мчитесь навстречу славе с различными картами, трассами и аренами из Crash Nitro Kart. Соревнуйтесь по сети с друзьями и сокрушайте соперников, поднимаясь все выше в сетевых списках лидеров. В Crash Team Racing Nitro-Fueled ставки высоки, а конкуренция велика как никогда.
- Год выхода
- 2019
- Состав издания
- без дополнений
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