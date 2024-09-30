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Игра для PlayStation 4 Crash Team Racing Nitro-Fueled

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Игра для PlayStation 4 Crash Team Racing Nitro-Fueled
1 отзыв
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Код товара: 89983
Производитель: Activision
1 отзыв
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ДО 30.09.24

3 950₽
47
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Игра для PlayStation 4 Стражи Галактики
Игра для PlayStation 4 Стражи Галактики
3 990₽
Характеристики
Язык
Английская версия
Модель игровой приставки
PlayStation 4
Жанр
Racing/гонки
Издание
стандартное издание
Возрастное ограничение
6+
Количество игроков
до 8
Вид камеры
от 3-го лица
Режимы игры
кооператив, мультиплеер, одиночный
Описание
Мчитесь навстречу славе с различными картами, трассами и аренами из Crash Nitro Kart. Соревнуйтесь по сети с друзьями и сокрушайте соперников, поднимаясь все выше в сетевых списках лидеров. В Crash Team Racing Nitro-Fueled ставки высоки, а конкуренция велика как никогда.
Год выхода
2019
Состав издания
без дополнений
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3 950₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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