Игра на PC Mortal Kombat X [PC, Jewel, русские субтитры]
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Код товара: 8555
Производитель: Warner Bros. Interactive
990₽
11
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Характеристики
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- Язык
- Русские субтитры
- Модель игровой приставки
- PC
- Жанр
- Fighting/файтинг
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- до 2
- Описание
- Mortal Kombat IX — видеоигра в жанре файтинг, девятая часть в серии Mortal Kombat, разработанная компанией NetherRealm Studios. События игры происходят после окончания Mortal Kombat: Armageddon. После противостояния Шао Кан и Рейдена Император побеждает, и Рейден едва успевает послать сообщение себе
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