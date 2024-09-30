Игра на PS4 Assassin's Creed: Единство. Специальное издание [PS4, русская версия]
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1 950₽
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен, стелс
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 1-го лица, от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- Пока Франция ведет братоубийственную войну, молодой человек по имени Арно узнает, что за тайные силы направляют революцию. Знание это толкнет его на острие битвы за судьбы нации. Так родится новый мастер-ассасин.
- Год выхода
- 2016
- Состав издания
- без дополнений
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