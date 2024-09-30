Игра для PlayStation 4 Fallout 76
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Код товара: 81225
Производитель: Bethesda Softworks
950₽
11
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Характеристики
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- Язык
- Русские субтитры
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- RPG/ролевые
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- кооператив, мультиплеер, одиночный
- Описание
- Настал День возрождения. На дворе – 2102 год. Спустя двадцать пять лет после ядерной бомбардировки вы и другие жители Убежища – цвет и гордость нации, прошедшие строгий отбор, – вступаете на земли постъядерной Америки
- Год выхода
- 2018
- Состав издания
- без дополнений
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