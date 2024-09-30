Игра для PlayStation 4 Assassin's Creed: Одиссея
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2 450₽
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- одиночный
- Описание
- Вас приговорила к смерти собственная семья, и у вас больше нет ничего, что связывало бы вас с прошлой жизнь. Пройдите долгий путь, полный сложностей и опасностей, от изгоя до величайшего героя Греции.
- Год выхода
- 2018
- Состав издания
- без дополнений
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