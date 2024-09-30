Игра для PlayStation 4 LEGO Marvel Super Heroes 2
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Код товара: 70416
Производитель: Warner Bros. Interactive
2 150₽
25
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В магазинах:
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Характеристики
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- Язык
- Русские субтитры
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен
- Возрастное ограничение
- 6+
- Количество игроков
- до 4
- Описание
- LEGO Marvel Super Heroes 2 – это продолжение знаменитого хита и совершенно новое наполненное фирменным юмором LEGO приключение!
Отзывы 1
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С
С
Саид
17 февраля 2024
С
Саид
17 февраля 2024
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