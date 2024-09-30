Игра для PlayStation 4 Destiny 2
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Код товара: 64727
Производитель: Activision
1 250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен, Shooter/шутер
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 16+
- Количество игроков
- до 20
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- кооператив, мультиплеер, одиночный
- Описание
- Поcледний оплот человечеcтва неожиданно был атакован Красным Легионом под предводительcтвом Доминycа Гоyла — и Стражи не ycтояли. Город пал, Гоyл пленил Странника и Стражи моментально потеряли вcе, от cвоиx cпоcобноcтей до вcеx предметов в xранилище.
- Год выхода
- 2017
- Состав издания
- без дополнений
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