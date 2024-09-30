Игра для PlayStation 4 Minecraft
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2 990₽
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Simulator/симулятор
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 6+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- кооператив, мультиплеер, одиночный
- Описание
- Творите все, что вздумается! Скромная ферма, величественный дворец или уникальная игровая площадка для вас и ваших друзей – в вашем распоряжении все необходимое для реализации абсолютно любой идеи.
- Год выхода
- 2021
- Состав издания
- Диск с игрой Minecraft с поддержкой VR, микс "Little Big Planet", микс "Греческая мифология", 700 майнкоинов, Skin Pack 1, набор текстур для создания города
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