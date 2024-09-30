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Игра для PlayStation 4 Minecraft

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Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 30348
Производитель: MOJANG
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ДО 30.09.24

2 990₽
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Игра для PlayStation 4 Marvel Человек-паук
Игра для PlayStation 4 Marvel Человек-паук
2 950₽
Характеристики
Язык
Русская версия
Модель игровой приставки
PlayStation 4
Жанр
Simulator/симулятор
Издание
стандартное издание
Возрастное ограничение
6+
Количество игроков
1
Вид камеры
от 3-го лица
Режимы игры
кооператив, мультиплеер, одиночный
Описание
Творите все, что вздумается! Скромная ферма, величественный дворец или уникальная игровая площадка для вас и ваших друзей – в вашем распоряжении все необходимое для реализации абсолютно любой идеи.
Год выхода
2021
Состав издания
Диск с игрой Minecraft с поддержкой VR, микс "Little Big Planet", микс "Греческая мифология", 700 майнкоинов, Skin Pack 1, набор текстур для создания города
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В сравнение
В избранное
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа