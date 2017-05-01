Игра для PlayStation 4 Diablo III: Eternal Collection
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Код товара: 188433
Производитель: Blizzard Entertainment
Цена не указана
Характеристики
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- Язык
- Английская версия
- Жанр
- RPG/ролевые, Action/экшен, Adventure/приключение
- Количество игроков
- до 4
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- локальный мультиплеер (разделение экрана)
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