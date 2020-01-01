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Игра для PlayStation 5 Uncharted: Наследие воров. Коллекция

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Игра для PlayStation 5 Uncharted: Наследие воров. Коллекция
нет отзывов
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Код товара: 170602
Производитель: Sony
нет отзывов
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3 250₽
39
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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    И наличие действующего паспорта

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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Характеристики
Язык
Русская версия
Модель игровой приставки
PlayStation 5
Жанр
Adventure/приключение
Издание
стандартное издание
Возрастное ограничение
18+
Количество игроков
1
Описание
Откройте для себя захватывающее кинематографическое повествование и крупнейшие блокбастеры франшизы Uncharted, наполненные остроумием, хитростью и невероятными моментами любимых воров - Натана Дрейка и Хлои Фрейзер.
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3 250₽
39
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

980 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа