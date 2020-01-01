Игра для PlayStation 5 Uncharted: Наследие воров. Коллекция
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980 ₽
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Способы оплаты
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Оплата при получении заказа
- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 5
- Жанр
- Adventure/приключение
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Описание
- Откройте для себя захватывающее кинематографическое повествование и крупнейшие блокбастеры франшизы Uncharted, наполненные остроумием, хитростью и невероятными моментами любимых воров - Натана Дрейка и Хлои Фрейзер.
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