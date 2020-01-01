Игра для PlayStation 4 Tom Clancy's Rainbow Six: Эвакуация
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Код товара: 169170
Производитель: Ubisoft
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Shooter/шутер
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- одиночный
- Описание
- Соберите элитный отряд оперативников Rainbow Six и устраивайте рейды в непредсказуемые изолированные зоны, открывая тайны смертельно опасных и постоянно эволюционирующих инопланетных врагов – археев. Знания, командная работа и тактическое планирование – ваше лучшее оружие.
- Год выхода
- 2022
- Состав издания
- без дополнений
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