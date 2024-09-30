Игра для PlayStation 4 Grand Theft Auto: The Trilogy. The Definitive Edition
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Код товара: 166282
Производитель: PlayStation
3 850₽
46
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Характеристики
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- Язык
- Русские субтитры
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- специальное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- одиночный
- Описание
- Три легендарных города, три захватывающих истории. Сыграйте в классическую трилогию Grand Theft Auto, задавшую каноны целого жанра видеоигр. Встречайте обновленные Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas.
- Год выхода
- 2021
- Состав издания
- Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas
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