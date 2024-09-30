Игра для PlayStation 5 Call of Duty: Vanguard
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Код товара: 161650
Производитель: Activision
-24%
3 450₽
4 550₽
41
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 5
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- до 4
- Описание
- Call of Duty: Vanguard – шутер от первого лица, в котором тебе предстоит стать участником Второй мировой войны. Сражайся на Восточном и Западном фронтах, отправляйся на Тихоокеанский театр и в Северную Африку – везде будет жарко.
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