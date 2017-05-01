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Игра для PlayStation 5 Resident Evil Village. Gold Edition
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Код товара: 141124
Производитель: Capcom
3 900₽
46
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Жанр
- Horror/хорор
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 1-го лица, от 3-го лица
- Режимы игры
- одиночный
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