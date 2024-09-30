Игра на PS4 It Takes Two [PS4, русские субтитры]
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Код товара: 136830
Производитель: Electronic Arts
2 650₽
31
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Характеристики
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- Язык
- Русские субтитры
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен, Adventure/приключение
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 12+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- Совершите самое безумное путешествие в жизни в игре It Takes Two – разножанровом приключенческом платформере, созданном исключительно для кооперативного прохождения. Пригласите товарища сыграть вместе с вами совершенно бесплатно при помощи специального пропуска.
- Год выхода
- 2021
- Состав издания
- без дополнений
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