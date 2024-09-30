Игра для PlayStation 4 Outriders. Day One Edition
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Код товара: 136372
Производитель: Square Enix
3 250₽
3 950₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- Пока человечество истекает кровью в траншеях Инока, ваш Первопроходец начинает свое путешествие по этой опаснейшей планете. Увлекательная история в ярком и необычном мире развернется перед вами, когда вы покинете трущобы Первого Города и отправитесь на поиски источника таинственного сигнала
- Год выхода
- 2020
- Состав издания
- игра Outriders, наборы снаряжения для персонажа-женщины и персонажа-мужчины Hell’s Rangers, набор оружия из 11 предметов Hell’s Rangers, модификации и стикеры для машины
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