Игра для PlayStation 5 Demon’s Souls
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Код товара: 123777
Производитель: Sony
3 500₽
42
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Жанр
- Adventure/приключение, Action/экшен, RPG/ролевые
- Количество игроков
- до 6
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- кооператив, мультиплеер, одиночный
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