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Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate

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Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
Игра для PlayStation 5 Mortal Kombat 11 Ultimate
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Код товара: 117349
Производитель: Buka Entertainment
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Характеристики
Язык
Русские субтитры
Модель игровой приставки
PlayStation 5
Жанр
Fighting/файтинг
Издание
Ultimate Edition
Возрастное ограничение
18+
Количество игроков
до 2
Вид камеры
от 3-го лица
Режимы игры
мультиплеер, одиночный
Описание
В состав издания Mortal Kombat 11 Ultimate вошли: Самая полная версия Две высоко оцененные критиками сюжетные кампании, которые отправят игроков в кинематографичное приключение, продолжающее грандиозную сагу о смертельной битве, а также полный ростер, включающий 37 доступных для игры персонажей.
Год выхода
2020
Состав издания
Боевой набор 2, который добавит новых бойцов Милину, Рейна и Рэмбо, а также базовая игра Mortal Kombat 11 и все материалы Боевого набора 1 и дополнения Mortal Kombat 11: Aftermath.
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В избранное
2 950₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа