Игра для PlayStation 4 Mortal Kombat 11 Ultimate
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Код товара: 117347
Производитель: NONAME
2 450₽
29
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- специальное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- до 2
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- Компания Warner Bros. Games представляет издание Mortal Kombat 11 Ultimate – новую, расширенную версию игры Mortal Kombat 11, разработанную студией NetherRealm. Файтинг, удостоенный многих наград.
- Год выхода
- 2020
- Состав издания
- ¶базовая игра Mortal Kombat 11; боевой набор 2 (3 бойца: Милина, Рейн, Рэмбо); Mortal Kombat 11 Aftermath (новая киноистория, 3 новых персонажа: Шива, Фудзин, Робокоп), 3 набора костюмов; боевой набор 1 (6 бойцов: Шан Цзун, Ночной Волк, Терминатор, Синдел, Джокер и Спаун, 6 наборов костюмов, 7 эксклюзивных костюмов)
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Вопросы и ответы
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Р
Рустам
9 августа 2023
Там будут все персонажи открыты ?
1
0 0
0
05.ru
09.08.2023 19:34:14
Добрый день! Да
Ответить
0 0
Р
Рустам
9 августа 2023
Там будут все персонажи открыты ?
1
0
0