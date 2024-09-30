Игра для PlayStation 5 Marvel's Человек-Паук: Майлз Моралес
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Код товара: 116507
Производитель: Sony
2 950₽
35
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Характеристики
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- Язык
- Русская версия
- Модель игровой приставки
- PlayStation 5
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- одиночный
- Описание
- Игра Человек-Паук: Майлз Моралес - это захватывающая игра, которая является продолжением истории о Человеке-Пауке. В этой версии вы играете за Майлза Моралеса, который также является Человеком-Пауком в параллельной вселенной. Игра представляет собой открытый мир, где вы можете свободно перемещаться.
- Год выхода
- 2022
- Состав издания
- без дополнений
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