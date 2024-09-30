Игра для PlayStation 4 Crash Bandicoot 4: Это Вопрос Времени
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Код товара: 113453
Производитель: Activision
-34%
2 950₽
4 490₽
35
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Характеристики
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- Язык
- Русские субтитры
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- платформер, Action/экшен
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 6+
- Количество игроков
- до 4
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- В игре Crash Bandicoot 4: «Это Вопрос Времени» продолжаются путешествия знаменитого бандикута по имени Крэш. Её создатели сохранили дух оригинальной трилогии и добавили множество интересных нововведений.
- Год выхода
- 2020
- Состав издания
- без дополнений
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