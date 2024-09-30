Игра для PlayStation 4 Mafia: Trilogy
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Код товара: 113451
Производитель: 2K Games
2 550₽
30
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Характеристики
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- Язык
- Русские субтитры
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- одиночный
- Описание
- Ремейк культовой игры, воссозданной с нуля. Постройте карьеру мафиози во времена сухого закона. После случайной встречи с мафией таксист Томми Анджело попадает в мир организованной преступности. Сначала он настороженно относится к преступной семье Сальери, но большие деньги меняют его отношение…
- Год выхода
- 2020
- Состав издания
- Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition, Mafia III: Definitive Edition
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Вопросы и ответы
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И
Имя
1 августа 2024
Есть русская озвучка, и на какие части если есть ?
1
0 0
0
05.ru
02.08.2024 20:29:48
Здравствуйте! Русские субтитры предусмотрены у этой версии игры
Ответить
0 0
И
Имя
1 августа 2024
Есть русская озвучка, и на какие части если есть ?
1
0
0