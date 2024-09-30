Игра для PlayStation 4 UFC 4
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 109497
Производитель: Electronic Arts
-29%
2 450₽
3 450₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Игра для PlayStation 4 Assassin's Creed IV. Черный флаг
2 290₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Игра для PlayStation 4 Uncharted: Натан Дрейк. Коллекция
2 150₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Игра для PlayStation 4 LEGO: Marvel Мстители
2 150₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Игра для PlayStation 4 Minecraft
2 750₽
Игра для PlayStation 4 Prey
2 450₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
17%
Игра для PlayStation 4 Crash Bandicoot N’sane Trilogy
2 450₽
2 950₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Язык
- Русские субтитры
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Жанр
- Sport/спорт
- Издание
- стандартное издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- до 2
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- В игре UFC 4 формирование Вашего бойца происходит на основе выбранного стиля боя, достижений и характера. Развивайте бойца и меняйте его облик с помощью единой системы прогресса, действующей для всех режимов.
- Год выхода
- 2020
- Состав издания
- без дополнений
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.